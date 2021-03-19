السند الوطني: توجه برلماني لتعديل سعر الصرف وادراج العقود بالموازنة

2021/03/19 | 15:49 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد- واع

كشفت كتلة السند الوطني اليوم الجمعة، عن وجود توجه برلماني لتعديل سعر الصرف وادراج العقود بالموازنة.

وقال النائب عن كتلة سند الوطني النيابية فالح الخزعلي مع عدد من النواب في مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب وحضره مراسل وكالة الانباء العراقية (واع) ان" هناك 300 الف من العقود في وزارة الدولة والمحاضرين والمفسوخة عقودهم من الحشد الشعبي والتزامات الدولة في اكمال اكثر من ستة الاف مشروع "، مبينا ان "هناك عدة ملاحظات مهمة يجب مراعاتها في الموازنة ".

واكد الخزعلي: " نحن ماضون في ادراجها ومنها سعر الصرف والضغط على الحكومة لاعادة سعر الصرف مما له انعكاسات على المواطن ، وهناك ملاحظات حول استحقاقات اقليم كردستان "، موضحا: " ليس من الانصاف ان محافظة البصرة تصدر ثلاثة ملايين برميل يوميا وتعطيه الى المالية، والاقليم يصدر اكثر من 500 الف برميل ويسلم 250 الف برميل فقط ".

واشار الى انه " لا توجد قاعدة بيانات الى موظفي الاقليم ومن ضمنهم البيشمركة والاسايش وهناك معارضون من تركيا وسوريا يستلمون رواتب من الاقليم على حساب المواطن العراقي "، لافتا الى ان" هناك معلومات عن وجود اكثر من ثلاثة الاف موظف فضائي في اقليم كردستان".

واضاف ان" هناك اكثر من 20 معبرا ومنفذا حدوديا في الاقليم تدخل البضائع منها خارج الضوابط وتذهب الاموال الى جيوب الاحزاب الحاكمة "، محذرا " القيادات والزعامات من التلاعب بمصير الشعب العراقي وضرورة تحقيق العدالة والتوزيع العادل للثروات لجميع المواطنين في الجنوب والوسط والشمال ".

وتابع: " توصلنا الى انصاف العقود في الحشد الشعبي والعقود في وزارة الكهرباء ونحن نتابع ملف المحاضرين وملف السجناء والشهداء "، مبينا ان هناك 600 الف جريح و400 الف شهيد في العراق من الدفاع والداخلية والحشد الشعبي ومكافحة الارهاب وغيرهم".

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