بيان من وزارة العمل بشأن قرار حجب البطاقة التموينية

2021/03/19 | 15:49 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الجمعة، ان قرار حجب البطاقة التموينية عن فئات محددة، جاء تنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء.

وقال وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (19 آذار 2021)، ان "مجلس الـوزراء قـرر حجب البطاقة التموينية عن فئات محددة وذلك وفقاً لما أقرته اللجنة المعنية بإصلاح البطاقة التموينية، وذلك لضمان وصول المفردات التموينية الى مستحقيها من ذوي الدخل المحدود والأسر التي هي دون خط الفقر وشمولهم بحصة كاملة".

واضاف البيان، ان "اللجنة التي تضم وزارات العمل والتخطيط والمالية والصناعة والتجارة والزراعة وهيئة الاستثمار سبق لها أن عقدت اجتماعات متواصلة للخروج بآليات محددة عن الفئات التي لها الاولوية بالبطاقة التموينية".

واوضح، ان "قرار مجلس الوزراء حجب البطاقة يشمل أفراد الأسرة غير المتزوجين الذين يزيد مجموع دخلهم الشهري عن مليون ونصف المليون دينار والمقاولين المصنفين حتى الدرجة السادسة وأصحاب الشركات المسجلين في دائرة تسجيل الشركات والمسجلين في اتحادات الغرف التجارية حتى الدرجة الثانية، والصناعات حتى الفئة الثالثة، واتحاد رجال الأعمال، فضلا عن نقابة الأطباء، وأطباء الأسنان، ونقابة الصيادلة".

واشار البيان، الى ان "القرار يشمل أيضا الأفراد الذين لديهم تحاسب ضريبي أكثر من (18) مليون دينار سنويا، والمسافرين خارج العراق ولمدة تزيد عن 3 أشهر"، مبينا انه "يتم حجبها مؤقتا لحين اثبات عودتهم والمقيمين خارج البلاد والعراقيين الذين يحملون جنسية البلد المضيف، فضلا عن نزلاء السجون والهاربين من العدالة".

وتابع، ان "مجلس الوزراء قرر الزام الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات ووحدات الانفاق كافة بتزويد وزارة التجارة بأسماء موظفيها ممن يتقاضون راتبا كليا بقدر مليون و500 ألف دينار فما فوق خلال 30 يوم عمل من تاريخ صدور هذا القرار"، منوها انه "سيجري توفير مفردات البطاقة التموينية كاملة خلال شهر رمضان المبارك استثناء من ضوابط الشراء مع توفير الحصة التموينية خلال الأشهر المقبلة للفئات الضعيفة وعديمة الدخل".

N.A

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