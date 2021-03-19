ألو عماد .. من هنا بدأت المؤامرة

2021/03/19 | 15:50 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم أياد السماوي

لم تكن زيارة رئيس الوزراء مصطفى

الكاظمي إلى هيئة التقاعد العامة

صبيحة العاشر من آيار من العام المنصرم

, وبعد ثلاثة أيام فقط من تأديته

اليمين الدستوري , زيارة اعتباطية جائت

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