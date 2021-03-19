ألو عماد .. من هنا بدأت المؤامرة

2021/03/19 | 15:50 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بقلم أياد السماوي
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ألو عماد .. من هنا بدأت المؤامرة) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
لم تكن زيارة رئيس الوزراء مصطفى
الكاظمي إلى هيئة التقاعد العامة
صبيحة العاشر من آيار من العام المنصرم
, وبعد ثلاثة أيام فقط من تأديته
اليمين الدستوري , زيارة اعتباطية جائت
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ألو عماد .. من هنا بدأت المؤامرة) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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