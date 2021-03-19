كتلة نيابية ترهن دخولها جلسة التصويت على الموازنة بمطالبات بينها فقرة تخص المغيبين والمفقودين

2021/03/19 | 15:52 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت كتلة المشروع العربي النيابية، انها لن تدخل جلسة التصويت على الموازنة حتى يتم اضافة هذه فقرات، بينها تعويض ذوي المغيبين والمفقودين.وقال رئيس الكتلة النائب أحمد مدلول الجربا في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، اننا “نطالب باضافة مادة بالموازنة تخص المغيبين والمفقودين بعد أحداث داعش وصرف رواتبلذويهم، وزيادة التخصيصات …

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