الثقافة تصدر بياناً بشأن تداول صور ’مفبركة’ عن معالم أثرية عراقية

2021/03/19 | 16:26 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

استغربت وزارة الثقافة، الجمعة، من تداول صور قديمة لمعالم ومواقع أثرية عراقية، فيما طالبت وسائل الإعلام والمدونين في توخي الدقة، والابتعاد عن الأخبار "المفبركة".

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وقالت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (19 آذار 2021)، إنه "تظهر بين آونةٍ وأُخرى صورٌ أو أخبارٌ مفبركةٌ على مواقع التواصل الاجتماعي تدعي حصول تجاوز على أثرٍ أو تهديم مبنىً تراثيّ أو نحو ذلك، ويتبيَّن بعد ذلك أنَّ هذه الصور قديمة، ولا علاقة لها بالتعليق لا من قريبٍ، ولا من بعيدٍ، وأنَّ الخبر عارٍ عن الصحة".

وأضافت، أن "النخب الإعلامية والمثقفة تقع عليها مهمة التدقيق فيما ينشر ، فليس من المعقول أن تأخذ الصورة، أو التعليق أثره بين الناس، ثمَّ يتبين أنها مجرد تلفيقات صادرة عن جهات معادية للعراق شعباً وحضارة".

وتابعت، "من المؤسف أنَّ بعض المثقفين يقعون فريسة هذه الأكاذيب، ويتبنون ما يرد فيها من تلفيقات في تعليقاتهم، وهذا أمرٌ مخجلٌ، ومؤسف من شخصياتٍ نتوسم فيها أن تكون على مستوىً من الوعي يؤهلها لاهمال مثل هذه المنشورات البائسة، وعدم الترويج لها".

واشارت إلى أن "علينا أن نوقف ثقافة التسقيط و التشويه، ودعم الثقافة البناءة التي تدعو إلى الارتقاء بالإنسان، وتعزيز القيم الحضارية العالية".

وتداول مدونون ومستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤخراً، صوراً تعود لمواقع عراقية، مهمة، لكن بصور قديمة، غير معبرة عن الواقع الحالي.

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