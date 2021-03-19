2021/03/19 | 16:27 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحلبوسي والكعبي يقودان حوارا مع الكتل الشيعية لتقليل نسبة النفط في مقترحها للإقليم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/03/19 | 16:27.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحلبوسي والكعبي يقودان حوارا مع الكتل الشيعية لتقليل نسبة النفط في مقترحها للإقليم) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحلبوسي والكعبي يقودان حوارا مع الكتل الشيعية لتقليل نسبة النفط في مقترحها للإقليم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).