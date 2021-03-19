سامية صلوحي.. أول مسلمة ومحجبة تحكم بلداً أفريقياً

2021/03/19 | 16:29 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة -اين] تتجه الأنظار في تنزانيا إلى سامية حسن صلوحي، نائب الرئيس الراحل، جون ماغوفولي، حيث أصبحت أول رئيسة إفريقية مسلمة ومحجبة، وفقا لدستور البلاد.

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