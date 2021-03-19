تقرير يكشف خسائر

2021/03/19 | 16:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسببت الهجمات الإسرائيلية على السفن الإيرانية في البحر المتوسط بخسارة حزب الله اللبناني ما يقرب من مليار دولار على مدى السنوات الثلاث الماضية، وفقا لتقرير نشرته صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، الجمعة.

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