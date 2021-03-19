شفاء 4237 مصابا بكورونا في العراق

2021/03/19 | 16:30 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة الاتحادية بيان الموقف الوبائي اليومي في العراق، فيما اكدت تسجيل 5258 اصابة جديدة بفايروس كورونا.

وقالت الوزارة في بيانها اليوم الجمعة، انها "سجلت 5258 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتماثل 4237 حالة للشفاء"، مضيفة أن "حالات الوفاة بكورونا بلغت 41 حالة في عموم محافظات البلاد".

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