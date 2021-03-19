تسجيل 505 اصابات جديدة بكورونا في اقليم كوردستان

2021/03/19 | 16:30 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان بيان الموقف الوبائي لليوم الجمعة، مؤكدة تسجيل 505 اصابات جديدة بالفايروس في الاقليم.

وقالت الوزارة في بيانها انها اجرت 7954 فحصا مخبريا خلال الـ 24 ساعة الماضية، وتم تسجيل 505 اصابات جديدة، منها 168 في اربيل و126 في السليمانية و193 في دهوك و18 في كرميان، مشيرة الى شفاء 192 مصابا منهم 74 في اربيل و62 في السليمانية و44 في دهوك و12 في كرميان.

الوزارة اشارت في بيانها الى وفاة 6 مصابين منهم 3 في اربيل و3 في دهوك.

ولفتت الوزارة الى انها ومنذ تفشي الفايروس ولحد الآن اجرت 1308138 فحصا مخبريا، فيما اصيب 115015 مواطنا، وقد شفي منهم 106515 مصابين، فيما لا يزال هناك 4915 يتلقون العناية الطبية، بينما توفي 3585 مصابا.

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