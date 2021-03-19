2021/03/19 | 16:31 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني طمأنت العالمة أوزلام تورجي التي فازت في سباق تصنيع أول لقاح لكورونا واسع الاستخدام، المتشككين في سلامة اللقاحات، وأنه لا داع للتخوف من استخدام اللقاحات.وقالت تورجي، إنه بإمكان الناس الاطمئنان لسلامة اللقاحات، كما أن التكنولوجيا ورائها سرعان ما ستستخدم لمكافحة بلاء عالمي آخر: السرطان.وكانت أوزلام تورجي، التي أسست […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص “السرطان” الهدف المقبل لعلماء لقاحات كورونا المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“السرطان” الهدف المقبل لعلماء لقاحات كورونا) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“السرطان” الهدف المقبل لعلماء لقاحات كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).