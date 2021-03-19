السامرائي يترأس اجتماعاً للجنة المالية لمناقشة النسخة الأخيرة من مشروع الموازنة

2021/03/19 | 16:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

ترأس نائب رئيس اللجنة المالية، مثنى عبد الصمد السامرائي، الجمعة، اجتماعاً للجنة لمناقشة النسخة الأخيرة من مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021، والتي خضعت للدراسة والتقييم وتضمنت آخر ما تم الاتفاق عليه بين ممثلي الكتل السياسية في اللجنة.

وقال السامرائي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "اللجنة بذلت جهودا كبيرة للوصول الى اعتماد مشروع قانون الموازنة بنسختها النهائية بعد اجتماعات مكوكية تواصلت لنحو ثلاثة أشهر بلا انقطاع واستضافت اللجنة خلالها الوزراء وممثلي المؤسسات الحكومية، ولم تبق سوى فقرة واحدة تتعلق بإقليم كردستان وتحتاج إلى توافق سياسي كي يتم الاتفاق بشأنها".

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