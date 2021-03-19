حقوق الانسان في البصرة: شبكات الانترنت توقفت في مناطق واسعة وهناك ضعفاً عاماً بها

2021/03/19 | 16:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- البصرة

دعا مكتب المفوضية العليا لحقوق الانسان في البصرة، اليوم الجمعة، الحكومة إلى دعم شبكة الإنترنت التي زادت ضعفا في مناطق عديدة من المحافظة.

وطالب مكتب المفوضية في البصرة، ببيان تلقته (بغداد اليوم)، الحكومة المركزية بـ"الالتزام بمراقبة ودعم إجراءات الوقاية في إجراء الامتحان الحضوري مع مرحلة التفشي الخطير الوباء والذي سيشارك فيه مئات الالاف من البصرة والحرص على حياتهم بشكل حقيقي".

ودعت مفوضية حقوق الانسان الحكومة إلى "دعم شبكة الإنترنت التي زادت ضعفا في مناطق كبيرة في البصرة وتوقفها الآن منذ ساعات في قضاء شط العرب المترامي الأطراف".

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