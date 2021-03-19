2021/03/19 | 16:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بايل

تمكنت مفارز من جهاز الأمن الوطني في بابل، الجمعة، من إلقاء القبض على مخمور يزعج العوائل في كورنيش الحلة ببابل.

وقال الجهاز في بيان، ان "مفارز من جهاز الأمن الوطني في بابل القت القبض على شخص مخمور".

واضاف انه "يقوم بازعاج العوائل والتحرش بالفتيات في كورنيش الحلة الجديد وسط المدينة".

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