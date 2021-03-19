اجتماع جديد لرئاسة البرلمان والكتل الشيعية خارج المنطقة الخضراء

2021/03/19 | 16:32 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / عقدت رئاسة مجلس النواب ، اجتماعا مشتركا جديدا مع رؤساء الكتل الشيعيـة خارج مبنى مجلس النواب ، للاتفاق على النص البديل من المادة 11 في قانون الموازنة العامة الاتحادية المتعلق بحصـة اقليم كردستان ، فيما تداولت اوساط نيابية ان الاجتماع منعقد في مقر منظمة بدر بالجارديـة ./انتهى5

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