استشهاد عنصر امني بنيران قناص داعش شمال شرق بعقوبة

2021/03/19 | 16:32 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / استشهد عنصر امني بنيران قناص داعش شمال شرق بعقوبة مركز محافظة ديالى.وقال مصدر امني لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان شرطيا استشهد بنيران قناص داعش أستهدف نقطة امنية مرابطة بأطراف قرية ام الخنازير شرقي ناحية ابي صيدا شمال شرق بعقوبة.واضاف ان قوة امنية نفذت عملية تمشيط في محيط موقع الحادث لتأمين المنطقة /انتهى

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