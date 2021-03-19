نواب من تحالف الفتح : اضافة مقترحات جديدة مقابل التصويت على الموازنة العامـة

2021/03/19 | 16:33 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / اعلن نواب من تحالف الفتح ، عن مقترحات جديدة لاضافـة تخصيصات الى مشروع قانون الموازنة العامة 2021 قبل جلسة التصويت المقرر عقدهـا اليوم الجمعة .واشار نائب رئيس كتلة سند الوطني فالح الخزعلي ، في مؤتمر صحفي مشترك ، الى عدة ملاحظات مهمة يجب مراعاتها في الموازنة ، مبينا ان" هناك 300 الف من موظفي العقود في وزارة الدولة والمحاضرين والمفسوخة عقودهم من الحشد الشعبي والتزامات الدولة في اكمال اكثر من 6 الاف مشروع ".واضاف ، " نحن ماضون في ادراجها ومنها سعر الصرف والضغط على الحكومة لاعادة سعر الصرف ، وهناك ملاحظات حول استحقاقات اقليم كردستان "، مؤكدا " ليس من الانصاف ان محافظة البصرة تصدر 3 ملايين برميل من النفط يوميا وتعطى الى المالية ، والاقليم يصدر اكثر من 500 الف برميل ويسلم 250 الف برميل فقط ".واكد " هناك اكثر من 20 معبرا ومنفذا حدوديا في الاقليم لدخول البضائع خارج الضوابط وتذهب الاموال الى جيوب الاحزاب الحاكمة "، مضيفا " لا توجد قاعدة بيانات لموظفي الاقليم ومن ضمنهم البيشمركة والاسايش وهناك معارضون من تركيا وسوريا يستلمون رواتب من الاقليم على حساب المواطن العراقي ، فضلا عن معلومات بوجود اكثر من ثلاث الاف موظف فضائي في اقليم كردستان".وقال الخزعلي ، " توصلنا الى انصاف العقود في الحشد الشعبي والعقود في وزارة الكهرباء ومتابعين لملف المحاضرين وملف السجناء والشهداء "، مبينا هناك 600 الف جريح و400 الف شهيد في العراق من الدفاع والداخلية والحشد الشعبي ومكافحة الارهاب وغيرهم ، مشددا على ضرورة " مراعاة اموال الدولة واهمها المادة 38 التي تجيز خصخصة قطاعات الدولة الخدمية ومنها المحطة الكهربائية يجب ان تحذف ومنع بيع اصول الدولة الثابتة"./انتهى5

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