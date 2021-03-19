معجزة بيئية بصحراء العراق.. بحر شهير ينبعث مجددًا بعد قرن من اختفاء الحياة فيه وعين العالم تترقب ظهور الأسرار

2021/03/19 | 16:36 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد بعد قرن من اختفاء الحياة فيها، عاد بحر النجف من جديد في “معجزة بيئية” لا تتكرر كثيرًا في العالم، وذلك بعد عودة ظهور المياه فيها خلال العامين الاخيرين، بعد ان جف البحر منذ القرن الماضي، فيما تشير اسباب عودة الانتعاش إلى غزارة الامطار وتصاعد المياه الجوفية القادمة من السعودية فضلا عن ارتفاع […]

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