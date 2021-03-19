العنصرية المنهجية في الولايات المتحدة وإسرائيل: التشابهات والاختلافات - محمود الصباغ

2021/03/19 | 16:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمود_الصباغ يكمن التشابه الكبير بين الولايات المتحدة وإسرائيل في المنطق المسبب لإنشائهما كدولتين استعماريتين استيطانيتين، فالرأسمالية الإمبريالية بطبيعتها العنصرية تعتبر القوة الدافعة للمشروع الاستعماري الاستيطاني، وتصبح هذه العنصرية الرأسمالية، مع تأسيس الدولة، ذات طبيعة بنيوية ومؤسساتية، أي عنصرية منهجية، علماً أن ثمة اختلافات بين النظامين عند توصيف هذه الحالة بناءً على واقع أن كل حالة- من الحالتين- ذات خ ......





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