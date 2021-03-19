2021/03/19 | 16:44 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص /المركز الخبري الوطني كشفت كتلة دولة القانون، اليوم الجمعة، عن تمرير الموازنة الاتحادية العامة للعام 2021 بجلسة مجلس النواب لهذا اليوم.وقال رئيس الكتلة عدنان الاسدي لـ”المركز الخبري الوطني” إن “الكتل الشيعية والسنية اجتمعت منذ ساعات مع ممثلي الإقليم بشأن تمرير الموازنة في جلسة اليوم”.ولفت إلى أن “القوى الشيعية توصلت إلى اتفاق نهائي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص دولة القانون: الموازنة ستمضي بجلسة اليوم بعد إقناع الكرد المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دولة القانون: الموازنة ستمضي بجلسة اليوم بعد إقناع الكرد) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دولة القانون: الموازنة ستمضي بجلسة اليوم بعد إقناع الكرد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).