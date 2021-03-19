2021/03/19 | 16:44 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | وزارة الطاقة السعودية تعلن تعرض مصفاة الرياض لاعتداء بطائرات مسيرة

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