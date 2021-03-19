الأمن الوطني يضبط 5 أطنان من الدواء منتهي الصلاحية في البصرة

2021/03/19 | 16:44 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بناءً على معلومات دقيقة وضمن الجولات الميدانية التي يُجريها جهاز الأمن الوطني لمتابعة اسعار الدواء ومدى صلاحيته، تمكنت مفارز الجهاز بالاشتراك مع مفرزة تفتيش تابعة لمديرية الصحة في محافظة البصرة من ضبط 5 اطنان من الدواء منتهي الصلاحية في احدى المكاتب العلمية الكائنة في حي الجزائر بعد استحصال الموافقات القضائية؛ كما صادرت المفارز قوائم ووصولات بيع الدواء الى مختلف المحافظات، ومنها العاصمة بغداد وباسعار زهيدة.

وقد القي القبض على الصيدلاني صاحب المكتب وجرى تدوين اقواله، وتسليمه مع المضبوطات الى الجهات المختصة بموجب محضر ضبط اصولي، لاتخاذ الاجراءات العادلة بحقه.

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