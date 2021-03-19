استشهاد مقاتل بالحشد خلال تصديه لتعرض إرهابي بكركوك

2021/03/19 | 16:47 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الجمعة، استشهاد مقاتل في اللواء 56 في الحشد، خلال تصديه لتعرض إرهابي في قضاء الحويجة بمحافظة كركوك.وذكرت الهيئة في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”: “تزف هيئة الحشد الشعبي، المقاتل البطل محمد عبار إبراهيم احد مقاتلي اللواء 56 بالحشد الشعبي الذي ارتقى خلال تصديه للتعرض […]

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