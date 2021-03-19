القوى الشيعية تجتمع لاستبدال فقرات الموازنة الخاصة بكردستان

2021/03/19 | 16:47 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

افاد مصدر نيابي، الجمعة، بانعقاد اجتماعا سياسيا للقوى الشيعية من اجل استبدال الفقرات الخاصة باقليم كردستان ضمن الموازنة قبيل جلسة التصويت على القانون.

وقال المصدر لـ/المعلومة/ ان “رئاسة مجلس النواب تعقد، اجتماعا مشتركا جديدا مع رؤساء الكتل الشيعيـة خارج مبنى مجلس النواب”.

واضاف ان “غرض الاجتماع هو الاتفاق على النص البديل من المادة 11 في قانون الموازنة العامة الاتحادية المتعلق بحصـة اقليم كردستان”، مبينا ان”مقر الاجتماع في مقر منظمة بدر في منطقة الجادرية وسط العاصمة بغداد”.انتهى 25د

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