2021/03/19 | 16:47 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 5 دقیقة

886 مشاهدة

اعلن نائب رئيس اللجنة المالية مثنى عبد الصمد السامرائي، الجمعة، اكتمال مشروع الموازنة، عدا فقرة واحدة تتعلق بإقليم كردستان وتحتاج إلى توافق سياسي كي يتم الاتفاق بشأنها.

وذكر السامرائي في بيان تلقى NRT عربية نسخة منه، اليوم (19 اذار 2021)، إن "اللجنة بذلت جهودا كبيرة للوصول الى اعتماد مشروع قانون الموازنة بنسختها النهائية بعد اجتماعات مكوكية تواصلت لنحو ثلاثة أشهر بلا انقطاع".

واضاف، ان "اللجنة استضافت الوزراء وممثلي المؤسسات الحكومية، ولم تبق سوى فقرة واحدة تتعلق بإقليم كردستان وتحتاج إلى توافق سياسي كي يتم الاتفاق بشأنها".

ا.ح

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اللجنة المالية توضح بشأن النسخة الاخيرة من الموازنة) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اللجنة المالية توضح بشأن النسخة الاخيرة من الموازنة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).