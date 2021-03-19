كتلة نيابية تحدد 6 نقاط لدخول البرلمان والتصويت على الموازنة!

2021/03/19 | 16:47 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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حددت كتلة المشروع العربي النيابية، الجمعة، ستة شروط للتصويت على مشروع قانون الموازنة في جلسة اليوم.

وأكد رئيس كتلة المشروع العربي النيابية النائب احمد مدلول الجربا في بيان تلقى NRT عربية نسخة منه اليوم (19 اذار 2021)، انهم "لن يدخلون جلسة التصويت على الموازنة حتى يتم اضافة الفقرات التالية:

اولا- اضافة مادة بالموازنة تخص المغيبين والمفقودين بعد احداث داعش وصرف رواتب

لذويهم.

ثانيا- زيادة التخصيصات في ملف تعويضات المحافظات المحررة بصورة عامة ومحافظة نينوى

بصورة خاصة.

ثالثا- اعادة المفصولين من ضباط ومنتسبي الشرطة المحلية والاتحادية.

رابعا- اعادة المفصولين من ضباط ومنتسبي الدفاع والحشد الشعبي والعشائري.

خامسا- اعادة المفصولين من الكمارك والمنافذ ومعالجة ملف المحاضرين والخريجين والاجراء اليوميين.

سادسا- ارجاع الدولار على ماكان عليه او تثبيته على سعر 1250 دينار".

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