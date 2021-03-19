مناطق بديالى تاهّل آبار مهملة لمواجهة شح المياه

2021/03/19 | 16:52 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتطلع ناحيتا مندلي وقزانية شرقي

ديالى، لخطط حكومية شاملة لتأهيل

الآبار الارتوازية المهملة لتعويض نقص

المياه ومواجهة شحته في فصل الصيف.

وقال مدير ناحية قزانية مازن أكرم

لوكالة شفق نيوز، إن "فرقا حكومي

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