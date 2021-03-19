العراق| حصيلة الإصابات بفيروس كورونا تتجاوز 784 ألفًا

2021/03/19 | 16:55 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

ارتفعت حصيلة فيروس "كورونا" في العراق، إلى أكثر من 784 ألف إصابة، بعد تسجيل 5258 إصابة جديدة.

وقالت وزارة الصحة والبيئة في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إن "مختبراتها سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية 5258 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما تماثل4237 مصابًا إلى الشفاء، وقابل ذلك وفاة 41 مصابًا".

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الفيروس يبعثر الدروس

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