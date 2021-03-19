نقل تمثال لترامب من متحف بعد تعرضه لهجمات

2021/03/19 | 17:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أضطرت الشركة المالكة لمتحف "لويس توساد للشمع" بتكساس إلى نقل تمثال الرئيس السابق دونالد ترامب، بسبب تعرضه إلى اللكم والخدش من قبل الزائرين، بحسب صحيفة "سان انتونيو إكسبرس" المحلية بتكساس.

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