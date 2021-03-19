متحف في تكساس يزيل تمثال لترامب بعد تعرضه لعدة لكمات

2021/03/19 | 17:00 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

أزال متحف الشمع في ولاية تكساس الأمريكية تمثال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من قاعة العرض، بعد أن تعرض للكم المتكرر من قبل الزوار.

واضطر متحف لويس توسو لأعمال الشمع في سان أنطونيو، بتكساس، إلى نقل التمثال إلى غرفة تخزين، لأن بعض زوار المتحف يقومون بلكمه.

وقال كلاي ستيوارت ، المدير الإقليمي لشركة Ripley Entertainment ، المالكة للمتحف، إن التمثال تعرض للكم والخدش مما تسبب في الكثير من الضرر لدرجة أنه كان لا بد من سحبه من العرض العام.

وقبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية العام الماضي، وضع متحف مدام توسو في برلين التمثال الشمعي لترامب في صندوق قمامة.

وقال مدير التسويق بالمتحف، أوركيد يالسينداغ، في ذلك الوقت: “أزلنا المثال كإجراء تحضيري”، أي خسارته للسباق الرئاسي.انتهى 25

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