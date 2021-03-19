الـ أ. و. ك وروسيا يبحثان العلاقات التاريخية بينهما

2021/03/19 | 17:01 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل عضو المكتب السياسي مسؤول مكتب العلاقات الدكتور سوران جمال طاهر يوم الجمعة (19/3/2021) في السليمانية السفير الروسي لدى العراق ماكسيم ماكسيموف.

وبحث الجانبان خلال اللقاء الذي حضره عضو المجلس القيادي مسؤول بورد العلاقات الخارجية سركوت محمد غفور، اهم واحدث التطورات في كوردستان والعراق والمنطقة، واهمية تطوير العلاقات التأريخية بين الاتحاد الوطني الكوردستاني وروسيا، التي وضع الرئيس مام جلال لبناتها الاساسية، واستمرار القيادة الجديدة على ذات التوجه والنهج.

بعدها سلط الجانبان الضوء على مشروع قانون الموازنة العراقي للعام 2021، والجدل الحاصل حول تعديل قانون المحكمة الاتحادية، الذي يناقشه مجلس النواب، واكد مسؤول مكتب العلاقات، ان الاتحاد الوطني يعمل من اجل الحفاظ على الوحدة الوطنية وضمان مصالح شعب كوردستان.

PUKmedia

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