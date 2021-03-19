2021/03/19 | 17:02 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص / المركز الخبري الوطني أوضحت لجنة التربية في مجلس النواب، اليوم الخميس، موقفها من تحديد السبت المقبل، موعداً لانطلاق امتحانات الكورس الأول ونصف السنة.وقال رئيس اللجنة، النائب قصي الياسري، في حديث خاص لـ”المركز الخبري الوطني”، إن “الامتحانات كان من المفترض أن تجرى قبل هذا الموعد، لكن انتشار فيروس كورونا، وما تلاه من قرارات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص التربية النيابية توضح موقفها من موعد الامتحانات المركز الخبري الوطني.

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