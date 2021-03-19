نائب يرجح تصويت الاتحاد الوطني الكردستاني على الموازنة دون الاطراف الكُردية الأخرى

2021/03/19 | 17:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

رجح النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي، الجمعة، أن يصوت الاتحاد الوطني الكوردستاني على موازنة 2021، دون الاطراف الكوردية الأخرى.

وقال البلداوي في تصريح أوردته شبكة "رووداو" واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "من اهم الاشكاليات التي تواجه العملية الديمقراطية هي مسألة التوافق مابين الحكومة الاتحادية، وإقليم كوردستان"، مضيفا آن "الاشكالية هي ان تكون هناك اراء متعصبة، فيجب ان يكون المفاوض مرناً ويستطيع الوصول الى حلول وسطية مرضية للجميع".

وأوضح البلداوي أنه "في كل سنة نعود الى المشكلة ذاتها في مشروع قانون الموازنة، نتيجة الاختلافات مع إقليم كردستان"، معتقدا أن "وضع حلول جذرية لقرارات واقعية تتفق فيها بغداد وإقليم كردستان".

وتابع أن "الوفود التي جاءت الى بغداد لم تستطع تجاوز هذه العقبات لانها لاتمتلك الصلاحيات الكاملة في اتخاذ القرارات وانما تأتي للتفاوض وفق مبادئ".

وتحدث النائب عن "لقاء" جمع بين الكتل الكردستانية في منزل الرئيس العراقي برهم صالح "من اجل توحيد المواقف داخل مجلس النواب واتخاذ القرارات"، حضره وزير الخارجية ووزير الاعمار والاسكان والنائب الثاني لرئيس مجلس النواب، ومستشارو رئاسة الجمهورية، وكذلك الوفد المفاوض، واغلبية اعضاء مجلس النواب في التحالف الكردستاني"، حسب البلداوي.

وكشف النائب عن "اشكالية" جاءت بعد توقيع الاتفاقية، "تتحمور في اختلاف الرؤى".

وتوقع البلداوي أن "انقساما سيحصل بين نواب التحالف الكردستاني، فالاتحاد الوطني وبعض الكتل الكوردستانية ستكون حاضرة داخل الجلسة للتصويت على الموازنة وهذا ما اعلنوا عنه صراحة".ونقل البلداوي موقف بعض الكتل الكوردستانية في مجلس النواب على انها "مع القوى الوطنية التي تريد تمرير الموازنة، لان الربع الاول من السنة قد مضى، وهذه اشكالية لابناء الشعب العراقي اجمع من شماله الى جنوبه".

النائب عن تحالف الفتح قال: "اليوم الاخوة في اقليم كردستان يجب ان تكون مصالحهم مع مصالح الشعب العراقي"، لافتا الى انه "يجب ان تتوحد هذه الرؤى، ويجب ان يتم تجاوز هذه الخلافات".

وأضاف، "القوى الكردية الموجودة مؤمنة بهذا الطرح فهي كانت حاضرة للتصويت على قانون المحكمة الاتحادية العليا وقبلها في التصويت على القوانين".

ورأى أن "تعنت البعض لايجدي نتيجة، ويلحق الضرر في اهالي اقليم كردستان نتيجة توقف المشاريع والرواتب للموظفين والعسكريين وعدم وصول مبالغ اقليم كردستان المخصصة له، وهذه اشكالية كبرى تمر بها باقي المحافظات في الوسط والجنوب".



حسب البلداوي.وأكد النائب أن "اليوم سنمضي في التصويت على فقرات الموازنة، ونتمنى ان يكون هنالك توافق وطني، يكون من خلاله جميع ممثلي الشعب العراقي حاضرون، في قاعة مجلس النواب للتصويت عليها بما يضمن حقوق الجميع من الشمال الى الجنوب، فالمهم ان تتحق العدالة".

ومن المتوقع أن تُمرر موازنة 2021 في جلسة مجلس النواب التي ستُعقد اليوم الجمعة 19 آذار 2021.

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