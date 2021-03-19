في عامه الثاني..

2021/03/19 | 17:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعةمع دخول النصف الشمالي من الكرة الأرضية الربيع الثاني لوباء كورونا، يقول الخبراء إن درجات الحرارة المرتفعة والأيام المشمسة من غير المرجح أن تفعل الكثير بمفردها للحد من انتشار الفيروس، وفقا لموقع صوت أميركا.

وفقًا لتقرير جديد صادر عن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO)، فإن قيود السفر وتفويضات الأقنعة، جنبًا إلى جنب مع سلوك الناس، لها تأثير أكبر بكثير من الطقس.

يسلط التقرير الضوء على أن الخطوات التي يمكن للناس اتخاذها "تفوق أهميتها بكثير أي عوامل خارجية، وهذا أمر إيجابي حقًا يجب معرفته"، كما قال ديف نيوغي، أستاذ علوم الأرض بجامعة تكساس في أوست.

وقال بن زيتشك، عالم المناخ في جامعة جونز هوبكنز: "لقد رأينا ارتفاع موجات العدوى في المواسم الدافئة والمناطق الدافئة في السنة الأولى للوباء، ولا يوجد دليل على أن هذا لا يمكن أن يحدث مرة أخرى في العام المقبل".

وذكر التقرير أنه قد يرتفع وينخفض انتشار بعض فيروسات كورونا ونزلات البرد في بعض المواسم.



وأشار إلى أن العلماء لا يعرفون بالضبط سبب ذلك.

وأوضح أنه بعض فيروسات الجهاز التنفسي تعيش لفترة طويلة في جو أكثر دفئًا ورطوبة مقارنة بهواء الشتاء البارد الجاف.



قد تؤدي أشعة الشمس القوية في الصيف إلى انتشار الفيروسات بشكل أكبر مع الأشعة فوق البنفسجية مقارنة بأيام الشتاء الباهتة.

نظر التقرير أيضًا في كيفية تأثير تلوث الهواء على فيروس كورونا، لكنه لم يستطع استخلاص استنتاجات مؤكدة حول هذا الموضوع.



تظهر بعض الدراسات المبكرة معدلات وفاة أعلى في الهواء الملوث، لكن لم يتم تأكيدها.

وفي حين أن دور العديد من هذه العوامل البيئية لا يزال مفتوحًا، يقول التقرير إن فائدة الإجراءات الاحترازية مثل قيود السفر وارتداء الأقنعة قد يحد من الفيروس.



وأكد أن مستويات تلوث الهواء والطقس ليست أساسًا جيدًا لتخفيف هذه الإجراءات.

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