/ نينا / تنشر مقترح الكتل الشيعية لحصـة اقليم كردستان في الموازنة العامة

2021/03/19 | 17:03 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / تنشر الوكالة الوطنية العراقية للانباء ، النص البديل الذي اعدته الكتل الشيعيـة للمادة 11 في قانون الموازنة العامة المتعلق بحصة اقليم كردستان ./انتهى5

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