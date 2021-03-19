النجف الاشرف.. تسجيل اكثر من 400 اصابة بكورونا خلال يوم

2021/03/19 | 17:03 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت دائرة صحة النجف الاشرف، الجمعة، اكثر من 400 اصابة جديدة بالفايروس خلال يوم واحد....

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