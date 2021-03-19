الصحة تسجل 41 حالة وفاة جديدة واصابة 5258 خلال 24 ساعة

2021/03/19 | 17:07 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الصحة عن وفاة واحد وأربعين مصابا بفايروس كورونا واصابة خمسة الاف ومئتين وثمان وخمسين في عموم العراق خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية.

وذكرت الوزارة في موقفها الوبائي اليومي إن مختبراتها سجلت شفاء أربعة الاف ومئتين وسبع وثلاثين حالة، مشيرة ان اجمالي الإصابات الكلية منذ بدء انتشار الجائحة وصلت الى سبعمئة وأربعة وثمانين الفا وسبعمئة وست عشرة حالة في حين وصل اجمالي عدد الوفيات الى ثلاثة عشر الفا وتسعمئة وسبع وثلاثين حالة.



في غضون ذلك ناشدت وزارة الصحة سكان بابل الالتزام بالتعليمات الصحية وذلك بعد زيادة الحالات الحرجة والشديدة في مستشفيات المحافظة.

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