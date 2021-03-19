استشهاد مقاتل بالحشد خلال تصديه لتعرض إرهابي بالحويجة

2021/03/19 | 17:12 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أفادت هيئة الحشد الشعبي، الجمعة، باستشهاد مقاتل في اللواء 56 في الحشد، خلال تصديه لتعرض إرهابي في قضاء الحويجة بمحافظة كركوك.وذكرت الهيئة في بيان، أنها “تزف المقاتل البطل محمد عبار إبراهيم احد مقاتلي اللواء 56 بالحشد الشعبي الذي ارتقى خلال تصديه للتعرض الإرهابي الغادر على سيطرة الالبان في مدخل قضاء الحويجة الشرقي بمحافظة […]

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