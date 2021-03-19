كما رواه شاهد عيان: الباب السابع - دلور ميقري

2021/03/19 | 17:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#دلور_ميقري 1سقوط المطر في شهر أيلول/ سبتمبر، كان شيئاً مألوفاً في الشام.



في نهار أحد أيام ذلك الشهر، كنتُ في مكاني المعتاد بالمقهى حينَ تجهّم وجهُ السماء بالسحب الرمادية، وما لبثت الأمطار أن بدأت تصب مع أصوات قصف الرعد ولمعان البرق.



لحُسن الحظ، أنني عدتُ إلى داري في الوقت المناسب؛ وإلا ربما كنتُ من ضحايا الفيضان، الذي أعقبَ طوفان نهر بردى بفروعه العديدة.



بقيتُ محبوساً في البيت مع خادمي لثلاثة أيام، كنا ن ......





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