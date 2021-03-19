مسار التطبيع يتفاقم في تونس... ! - عمران مختار حاضري

2021/03/19 | 17:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عمران_مختار_حاضري مسار التطبيع يتفاقم في تونس:دأبت الحكومات التونسية المتعاقبة بعد الثورة على المحافظة على المسار التطبيعي و مد جسور التطبيع مع الكيان الصهيوني ....



لا شك في وجود مساعي و ميولات تطبيعية غير معلنة منذ عقود أي منذ خمسينات القرن الماضي ( انظر على سبيل المثال، خطاب بورقيبة في الأمم المتحدة سنة 1952 حيث طلب الدعم الإسرائيلي لمطلب الإستقلال و كذلك لقاؤه ب الك ايسترمان مدير مكتب لندن آنذاك للمؤت ......





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