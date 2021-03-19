عندما يخوط الشيوعي العراقي بصف الاستكان - جلال الصباغ

2021/03/19 | 17:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جلال_الصباغ "راصد الطريق..



كفوا عن استخدام العنف"بهذا العنوان ابتدأت جريدة طريق الشعب لسان حال الحزب الشيوعي العراقي إحدى الزوايا الثابتة في الجريدة، وبالتأكيد فان من يحرر هذه الزاوية هم المسؤولون عن طريق الشعب، فهي تعبير عن السياسة الرسمية للحزب ولسان حاله.



زاوية يوم الخميس الموافق ١٨ / آذار الحالي تناولت ما تعرض له المنتفضون من عمليات قتل وتنكيل على أيدي قوات النظام، ولكن على استحياء وبلغة ......





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