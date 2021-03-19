تعديلات على الموازنة تتعلق بتخفيض سعر صرف الدولار وإلغاء فقرات

2021/03/19 | 17:18 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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كشف النائب بدر الزيادي، الجمعة، ان بعض الكتل السياسية تجري تعديلات على الموازنة تتضمن تخفيض سعر صرف الدولار وإلغاء بعض الفقرات.

وقال الزيادي، لـNRT عربية اليوم، (19 آذار 2021)، ان "هناك اراء كثيرة من بعض الكتل السياسية حول الموازنة، منها تضمين تحديد سعر صرف الدولار إلى 130 الف دينار، كذلك هناك رأي ان تحسب الموازنة بسعر محدد ويرفع السعر بسبب ارتفاع سعر النفط، وإلى الان لم يحسم الموضوع".

وأضاف، ان "بعض الكتل السياسية ارادت إلغاء بعض الفقرات الخاصة ببيع الاراضي الزراعية، ويجري حاليا تعديل على الموازنة..



وننتظر النسخة النهائية ليتم التصويت عليها".

ورجح النائب "التصويت على الموازنة اليوم"، مستدركا بالقول "وفي حال عدم وجود توافق عليها سيتم التصويت على بعض الفقرات المتفق عليها، وتؤجل بعض الفقرات الاخرى".

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