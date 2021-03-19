2021/03/19 | 17:21 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد…

يستمر البحث في التعمق في العناصر الأكثر فائدة لطول العمر المتوقع، حيث تربط مراجعة منهجية نُشرت في المجلة الطبية البريطانية (BMJ) حبوبا كاملة معينة بعمر أطول.

وسعى الباحثون إلى إثبات الصلة بين أنواع معينة من الحبوب وخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، والسرطان الكلي، وكلها تسبب وتتسبب في وفيات محددة.

وللقيام بذلك، أجروا مراجعة منهجية للأدبيات المتاحة حول هذا الموضوع.

وكتبوا: “يوفر التحليل دليلا إضافيا على أن تناول الحبوب الكاملة يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية وأمراض القلب والأوعية الدموية؛ والسرطان الكلي؛ والوفيات من جميع الأسباب؛ وأمراض الجهاز التنفسي؛ والأمراض المعدية؛ ومرض السكري”.

وارتبط خبز الحبوب الكاملة، وحبوب الإفطار الكاملة والنخالة المضافة، بالإضافة إلى الخبز الكلي وحبوب الإفطار الكلية، بتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وفقا للباحثين.

وفقا لمايو كلينك، فإن الحبوب غنية بالألياف بشكل طبيعي، ما يساعدك على الشعور بالشبع والرضا – ويجعل من السهل الحفاظ على وزن صحي للجسم.

كما أن الحبوب الكاملة مرتبطة أيضا بانخفاض مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكري وأنواع معينة من السرطان ومشاكل صحية أخرى، كما يقول الموقع الصحي ويجب أن تشكل عناصر الحبوب الكاملة ما يزيد قليلا عن ثلث ما تأكله، وفقا لـ NHS.انتهى 25

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحديد عناصر غذائية معينة يمكن أن تزيد من طول العمر!) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحديد عناصر غذائية معينة يمكن أن تزيد من طول العمر!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).