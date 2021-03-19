أربيل تصدر عدداً من القرارات بشأن أعياد النوروز

2021/03/19 | 17:22 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع أصدرت غرفة عمليات اربيل في كردستان، اليوم الجمعة، عدداً من القرارات بشأن أعياد النوروز. وقالت الغرفة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنها" قررت إيقاد شعلة نوروز بمكان واحد وبدون اي تجمع جماهيري، وأي تجمع آخر بالمحافظة لإشعال شعلة أخرى سيحاسب عليه و يعاقب حسب القانون". واضافت انها" قررت السماح للمواطنين بالخروج للسفرات في الطبيعة مع مراعاة التعليمات الصحية وعدم التجمهر وتجمع عدة عوائل بمكان واحد، إضافة إلى منع تجوال سيارات الحمل ٤ طن والدراجات النارية".وأشارت إلى انها" ستستنفر كل القوات الامنية خلال أيام العيد لتأمين المواطنين وتطبيق التعليمات الصحية والأمنية". وتابعت ان "كل مداخل السيطرات في أربيل والمرتبطة بالمحافظات سوف يتم تجهيزها بشكل كامل لاستقبال السواح والكروبات السياحية وتقديم كل التسهيلات لهم أثناء الدخول وبحسب التعليمات والتوجيهات الصادرة من اللجنة العليا والتي تضمن ان يكون كل مواطن أجرى فحص كورونا قبل ٧٢ من دخوله لأربيل".

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