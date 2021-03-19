بيان من لجنة التربية النيابية عشية بدء امتحانات نصف السنة والكورس الأول

2021/03/19 | 17:23 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ طالبت لجنة التربية في البرلمان، الجمعة، من القوات الأمنية والمعنيين بتسهيل وصول التلاميذ والطلبة إلى المدارس خاصة في أيام حظر التجوال.وذكرت اللجنة في بيان، “في الوقت الذي نبارك لطلبتنا الاعزاء انطلاق امتحانات نصف السنة للعام الدراسي الحالي رغم الظرف الطارئ الذي نمر به من أزمة تفشي وباء كورونا، نطالب القوات الامنية وكل المعنيين […]

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