الاتصالات النيابية: اقالة الخويلدي بداية لمحاسبة المتورطين بالفساد في هيئة الاعلام

2021/03/19 | 17:24 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكد عضو لجنة الاتصالات والاعلام النيابية، علاء الربيعي، الجمعة، أن اقالة رئيس هيئة الاعلام والاتصالات علي الخويلدي، بداية لمحاسبة جميع من يثبت تورطهم في ملفات فساد في الهيئة.وقال الربيعي، في بيان، “نبارك للشعب العراقي ماحققه مجلس النواب من خلال دوره الرقابي وتصويته على اقالة رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة الاعلام والاتصالات بعد استجواب مهني يعتبر الاول في هذه الدورة كشفنا فيه الكثير من الحقائق امام الشعب رغم الضغوطات الكبيرة التي مورست، ولكن وضعنا خدمة العراق وحماية المال العام نصب اعيننا ولن نتهاون في ذلك ابدا”.وأضاف: “واود هنا ان اتقدم بالشكر والعرفان الى رئاسة مجلس النواب ولكل اعضاء المجلس […]

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