2021/03/19 | 17:49 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني شدد عضو مجلس النواب، محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، على رفض التسويات فيما يخص التصويت على موازنة 2021، على حساب المواطن.وقال السوداني، في تغريدة له على منصة “تويتر”، اطلع عليها “المركز الخبري الوطني”: “كان من المقرر أن تكون جلسة مجلس النواب الساعة الواحدة ظهرا، ولغاية العصر لم تعقد الجلسة! […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص السوداني بشأن جلسة الموازنة: نرفض التسويات على حساب المواطن المركز الخبري الوطني.

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