الخزعلي مهاجما الطامحين برئاسة الوزراء: حديثهم عن الاصلاح وهم!

2021/03/19 | 17:49 - المصدر: NRT عربية

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فالح الخزعلي

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منذ 4 دقیقة

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قال النائب فالح الخزعلي، الجمعة، ان حديث الطامحين بكرسي رئاسة الوزراء عبارة عن وهم.

وكتب الخزعلي، تغريدة على "تويتر" اليوم، (19 آذار 2021)، "الطامحون لكرسي رئاسة الوزراء هم السبب الرئيس لمعاناة أبناء الوسط والجنوب لأن حديثهم عن الاصلاح والتغيير هو عبارة عن وهم".

وأضاف، "وأما الانتخابات المبكرة فقد تم تسويفها، لان الضعفاء يخشون منافسة اصحاب المبادئ..



فالانتخابات كالشمس يهرب من اشعتها عشاق شقوق الجدران المظلمة..".

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