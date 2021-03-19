تهديدات لرئاسة البرلمان بشأن التصويت على الموازنة

2021/03/19 | 17:49 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اكد مقرر اللجنة المالية البرلمانية، احمد الصفار، الجمعة، توجيه تهديدات لرئاسة مجلس النواب، من اجل عدم ادراج مشروع قانون الموازنة في جلسة اليوم.

وقال الصفار في تصريح خاص لـ NRT، انه "تمت في اجتماع اللجنة المالية مناقشة مقترحات الكتل الشيعية بخصوص حصة اقليم كوردستان من الموازنة"، مبينا، ان نوابا من الشيعة والسنة اعترضوا على حسم المادة 11 الخاصة بإقليم كوردستان، بذريعة حاجتهم الى المزيد من الوقت لمناقشة المقترحات المقدمة".

واضاف، ان "تهديدات وجهت الى رئاسة البرلمان من اجل عدم ادراج موضوع الموازنة في جلسة اليوم".





واوضح، انه "تم الاتفاق على جميع الفقرات الخاصة بالموازنة عدا المادة 11 الخاصة بحصة اقليم كوردستان".

ا.ح

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