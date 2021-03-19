الشيوعية الأناركية - سعود سالم

2021/03/19 | 17:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سعود_سالم كل اكتشاف ، كل تقدم ، كل زيادة ونمو في الثروة البشرية هي نتيجة عمل بدني وفكري تم إنجازه في الماضي وفي الحاضر.



فبأي حق يمكن لأي شخص أن يستحوذ ولو على أصغر جزء من هذا الكل الهائل، ويقول: هذا لي ، وليس لك ؟ "كروبوتكين ، Kropotkine, La conquête du pain, Paris, 1892"الشيوعية - التي يجب تجنب الخلط بينها وبين" الحزب الشيوعي " هي عقيدة اجتماعية تقوم على إلغاء الملكية الفردية وعلى تعميم كل ......





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